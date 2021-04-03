Горняк22: Как в Барнауле проводилась модульная школа «Юный техник»

Фото Олег БОГДАНОВ

Детский технопарк «Кванториум.22» провел в Барнауле модульную школу «Юный техник» для ребят из сельских районов края в возрасте от 10 до 14 лет.

За новыми навыками

Занятия проходили в группах по таким направлениям, как промышленная робототехника, хай-тек, VR (виртуальная реальность. – Ред.), и другим.

В помещении, заставленном ноутбуками и причудливыми поделками из пластика, две команды юных инженеров завороженно наблюдают, как три 3D-принтера с тихим жужжанием одновременно распечатывают детали для их проектов.

– В связи с тем, что по планете ходит коронавирус, мы тут делали инструмент, с помощью которого можно дезинфицировать ручки или карандаши в общественных заведениях, например в банках, – объясняют Иван Легостаев и Александр Старостенко.

– Должна получиться коробочка с ультрафиолетовой лампой внутри, – добавляет Дмитрий Воронин, восьмиклассник из Поспелихи.

Меньше года назад в поспелихинской школе открылся центр «Точки роста», в котором есть ноутбуки, конструкторы LEGO, шлемы VR. Диме Воронину пришлось по душе цифровое прототипирование, то есть выполнение виртуальных моделей в программе «Компас 3D» с последующей распечаткой их на 3D-принтере. В Барнаул он приехал за новыми навыками.

В то время как одна команда решила убивать коронавирус ультрафиолетом, вторая группа ребят придумала «компактное устройство, нетребовательное к электричеству и дезинфицирующее ручки с помощью спрея» – так объяснил свою задачу семиклассник Антон Кухаренко. Педагоги «Кванториума.22» юношу называют ветераном, продвинутым в цифровом прототипировании: во всевозможных мероприятиях технопарка он участвует с четвертого класса.

Большая школа

Еще два юных поспелихинца – семиклассник Андрей Побережнюк и пятиклассник Кирилл Вольных – в это время конструировали руку-манипулятор, которая должна была рисовать маркером.

– Я управляю ею с помощью обычной хозяйственной перчатки, к которой мы пришили датчик сгиба, или гибкий резистор, который считывает сгибание пальцев и переводит их в цифры. А их считывает плата и говорит, на сколько градусов повернуться манипулятору, – объясняет Андрей. – Большой палец отвечает за верх-низ, а средний – за повороты вправо-влево. Правда, мы попытались сделать кнопку, с помощью которой всё будет отключаться, но перестал работать сервопривод…

Педагог из Поспелихинского района Светлана Завгородняя, руководитель «Точек роста», говорит, что такие каникулы – большая школа не только для ее подопечных, но и для нее самой:

– Нашим «Точкам роста» нет еще и года, мы пока сами ищем, учимся новому и работаем, так что все мы привезем отсюда много нового. Самое интересное, что в наших группах появляется всё больше девочек, которым интересно всем этим заниматься. Знаете, дети об этих технологиях иногда знают больше нас, думаешь: откуда они, такие маленькие, понимают, что надо именно так?

Только начало

Помимо ребят, делающих первые шаги в мире технологий, в модульной школе участвовали и те, кому скоро предстоит защищать честь края на всероссийском уровне. Две восьмиклассницы из михайловской средней школы № 1 Виктория Антясова и Анна Сучкова стали лучшими на последнем краевом чемпионате рабочих профессий WorldSkills в юниорской категории. В Барнауле они осваивали 3D-принтер Picasso и современный фрезерный станок, с которыми им придется иметь дело на отборочных состязаниях. Мы их застали над сложнейшим чертежом водного скутера.

– Мы начали проводить модульную школу с 2014 года, еще до того, как в сельских образовательных организациях стали открываться центры цифрового развития, до этого ребятам просто неоткуда было узнавать о новых направлениях и технологиях, – говорит старший методист детского технопарка «Кванториум.22» Валентина Баранова. – Но и сегодня в ней есть смысл: к нам приезжают заинтересованные педагоги и привозят таких же заинтересованных детей – настолько, что им даже не жалко своих каникул!

По словам методиста, в результате таких инженерных каникул около 30–40 процентов детей потом возвращаются на другие мероприятия технопарка, а самые упорные со временем участвуют и побеждают в WorldSkills.

Барнаул

Алтайская правда