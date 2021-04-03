Горняк22: Комбинат школьного питания «Глобус» в Барнауле получил 434 благодарности

С начала текущего учебного года от родителей школьников поступило 434 благодарности поварам комбината школьного питания «Глобус» в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жалоб и обращений по вопросам качества питания в комитет по образованию поступило 168. Большая их часть сводится к тому, что блюда на столах оказываются недостаточно горячими. В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники «Глобуса» температурный режим соблюдают, нарушений санитарных норм не выявлено.

На комбинате сообщили, что для повышения качества питания школьников контроль за работой сотрудников в пищеблоках ужесточен. Кроме того, предприятие прекратило сотрудничество с двумя поставщиками продуктов. Также «Глобус» внедряет систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки). Это тоже поможет повысить качество предоставляемых услуг.

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль рассказал, что в каждой школе создана комиссия для проверки качества блюд. Ведется бракеражный журнал, с которым всегда могут ознакомиться родители учеников.

Барнаул

Алтайская правда