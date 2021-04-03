Горняк22: В Барнауле министр образования вместе с родителями сдал ЕГЭ

Фото Олег БОГДАНОВ

В Барнауле в пятый раз прошла ежегодная всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». В этом году экзамен по русскому языку в сокращенном варианте сдавали управленческие команды ведущих алтайских вузов в лице ректоров и проректоров, а также известные преподаватели.

Единая шкала

– Хочется проверить процедуру на себе, чтобы понять, как нам готовить студентов, – объяснил участие целой делегации алтайского педуниверситета доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук Аркадий Контев. – Ведь все поступают к нам только через ЕГЭ, это данность. И требуется совсем другая подготовка. Так что такие проверки нужны и детям, и нам, как родителям и педагогам.

Как отцу, Аркадию Контеву этот опыт пригодится через пару лет: его младший сын в этом году сдает ОГЭ за 9-й класс и потому никак не стал напутствовать родителя. Что касается отношения к экзамену как к вступительной процедуре в вуз, то преподаватель говорит:

– При всех недостатках и минусах он дает единую шкалу, по которой можно мерить. Идеала не будет никогда! По моему предмету, истории, – точно. Но я всё-таки считаю, что ЕГЭ позволяет проверить знания. Ведь все начиналось когда-то с больших тестовых заданий, а сейчас экзамен совсем другой. И к нему уже адаптировались и учителя, и дети.

Без шпаргалок!

В барнаульской гимназии № 22 за годы накоплен большой опыт проведения ЕГЭ. Поэтому нынешних высокопоставленных участников акции быстро поделили на четыре очереди, строго напомнили им о недопустимости телефонов и шпаргалок, проверили металлодетектором.

– Ни пуха ни пера! – желает участникам руководитель пункта проведения экзамена Татьяна Трунова.

– К черту! – деликатно отвечают вузовские преподаватели.

– Отставить! Недружно. Еще раз! – говорит учительница.

А мы спросили у школьного психолога Лилии Мартышевой, как проходит в гимназии подготовка к самой горячей поре.

– Это большая и длительная работа и с детьми, и с родителями, которая ведется на протяжении всего учебного года, – говорит она. – Стараемся эмоционально поддержать, объяснить, как вести себя с ребенком в этом экзаменационном марафоне. Родители часто спрашивают, как помочь выпускнику.

– А чего родителям не стоит делать?

– Я думаю, никогда не надо завышать планку. Нужно настраиваться на позитивный лад и настраивать детей. Говорить, что они молодцы и всё у них получится.

– Так просто?

– Да, вот так просто!

«Ребёнок, всё хорошо»

По словам постоянного участника «ЕГЭ с родителями» министра образования и науки края Максима Костенко, в этом году к акции присоединились представители АлтГПУ, технического и классического вузов, института культуры, финансового университета – всего более 30 человек.

– Любой экзамен вызывает тревогу, тем более что ЕГЭ – судьбоносная проверка. Организаторы акции – федеральная служба Рособрнадзор – заметили, что наибольшую тревожность испытывают не столько сами ребята, сколько их родители, и это передается выпускникам. Так вот, акция дает взрослым возможность понять, есть ли основания для волнений. А потом прийти домой и сказать: «Ребенок, все хорошо, мы желаем тебе удачи, экзамен ты сдашь на хороший балл!»

По словам Костенко, в этом году более 12 тысяч человек в Алтайском крае выходят из школьных стен во взрослую жизнь, поступают в вузы: «Мы рады, что от сдачи экзамена у нас отказалось небольшое количество ребят, почти все будут поступать в вузы края и не только». Кроме того, министр отметил, что в регионе год от года растут контрольные цифры приема в университеты, и в 2021-м бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре стало на 800 больше.

Поворот к практике

В отличие от 11-классников, которым предстоит писать русский язык 3 часа 30 минут, у участников акции было всего полчаса на три самых типичных задания (впрочем, одним из них стало сочинение). Многие, кажется, всерьез переживали за результаты. Но, как сообщила на заключительной пресс-конференции председатель краевой предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Ольга Крайник, «двоек нет, все молодцы».

По ее словам, экзаменационные материалы по ее предмету постоянно меняются в сторону большей речевой направленности и уходят от «крестиков-ноликов».

– На следующий год уже выставлена перспективная модель КИМов по русскому языку, поскольку следующие 11-классники учились по новым федеральным государственным образовательным стандартам, – говорит Крайник. – Они горюют, что модель меняется, но на самом деле они гораздо сильнее нынешних выпускников, потому что осваивали другие технологии.

А мы спросили ее о типичных ошибках в самом массовом обязательном экзамене.

– Чаще всего это пунктуационный анализ. Есть сложное 21-е задание, где нужно не просто расставить знаки препинания, а выбрать из массива те, которые соответствуют одному правилу. Как показывают исследования, ребята «провисают» там, где знания нужно применить на практике. Поэтому вся методика преподавания сейчас поворачивается в практическую сторону.

Алтайская правда