Горняк22: 90 млн рублей направят в Алтайском крае на проведение ГИА

31 марта на заседании правительства Алтайского края говорили о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году. Заседание провел губернатора региона Виктора Томенко.

В 2020 году регион показал высокие результаты по этому направлению. По оценке Рособрнадзора, Алтайский край занял второе место среди всех субъектов по качеству организационно-технических процедур и объективности проведения ЕГЭ.

В 2021 году стоит такая же задача для порядка 12,5 тысяч выпускников 11-х классов и свыше 23 тысяч 9-х.

Министр образования Максим Костенко отметил, что во всех пунктах проведения экзаменов созданы безопасные условия и организованы необходимые санитарные меры. Как и в предыдущие годы, все пункты проведения экзаменов обеспечат средствами видеонаблюдения.

При проведении ГИА будут использованы новые технологии. Так, экзамен по информатике пройдет в компьютерной форме. В следующем году намечено проведение химии и биологии. В связи с этим, для организации экзамена в школы края отправлено 600 единиц компьютерной техники на сумму 37 млн рублей.

Важное изменение планируется в 2024 году — переход всех регионов на технологию передачи экзаменационных материалов через Интернет и сканирование экзаменационных работ в аудиториях.

В целом, в текущем году на проведение ГИА предусмотрено 90 млн рублей. Это существенно выше, чем в предыдущие годы: 2019 год – 61,5 млн рублей, 2020 год – 68,7 млн рублей..

На заседании раасмотрели предложение об увеличении доплат экспертам предметных комиссий и педагогам, участвующим в проведении ГИА. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в профилирующих ведомствах, сообщает пресс-служба губернатора края.

В 2020 году в Алтайском крае итоги ЕГЭ по большинству учебных предметов улучшились. Максимальный результат в 100 баллов получил 121 участник ЕГЭ , это на 60% больше, чем в предыдущем году. Для оказания всесторонней помощи выпускникам в подготовке к сдаче экзаменов в регионе созданы автоматизированные информационные системы. Третий год работает межведомственная рабочая группа. Она обеспечивает оперативное решение вопросов в сфере информационного сопровождения ГИА, обеспечения безопасности во время экзаменов.

Алтайская правда