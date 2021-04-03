Горняк22: Студентка Бийского техникума победила во втором этапе олимпиады профмастерства

В Бийском техникуме лесного хозяйства прошел второй этап краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Состязания по профессиональному мастерству длились два дня. В первый проверили теоретическую подготовку, во второй – практическую.

– Наша задача – узнать, насколько учащиеся усвоили знания по защите и охране леса, – пояснила преподаватель Бийского техникума лесного хозяйства Александра Гребенщикова. – Им предстоит по повреждениям распознать основных вредителей алтайских лесов. И не просто их назвать, а показать, чем они опасны, где их можно обнаружить. Также необходимо знать, как определять возбудителей различных болезней. Другое задание – рассказать, какие насекомые, наоборот, полезны.

Здесь же проверялись и знания по лесовосстановлению.

А в следующей аудитории громко стучали молотки, визжали электрические дрели. Парни скрупулезно вымеряли выданные досочки, размечали, сверлили, сбивали. В общем, аудитория была похожа на столярный цех.

– Этап у нас называется «Сборка настенной полки из заготовок». Участвуют Бийский техникум лесного хозяйства и Бийский государственный колледж, – рассказал преподаватель Станислав Мерзликин. – Студенты на этом этапе должны показать, как на практике владеют инструментами, имеют ли необходимые умения и навыки для подобных видов работ, развит ли у них глазомер, правильно ли пользуются нужными приспособлениями.

Цветы и газобетонные блоки

В подвальной части корпуса БТЛХ расположились ландшафтники, то есть участники, осваивающие специальность «садово-парковое и ландшафтное строительство».

Здесь парни и девушки очень старательно выкладывают плитку, высаживают растения. Работы много.

– Они ориентируются на международные требования. В ходе работы студенты должны выполнить проект малого сада, – сообщила корреспонденту «АП» председатель оценочной комиссии Елена Штопель. – Для этого им необходимо иметь навыки работы с различными строительными материалами, например газобетонными блоками для устройства подпорных стен, тротуарной плиткой. И конечно, они должны иметь навыки посадки растений в грунт или в подпорные стенки. Уже видно, что подготовлены ребята на высоком уровне.

По итогу

Посетив все аудитории, мы попросили заместителя директора по учебной части БТЛХ Елену Масютину пояснить, для чего вообще необходимы такие олимпиады.

– Для повышения качества основного профессионального образования специалистов среднего звена, обмена опытом, развития творческой активности студентов и педагогических работников, – отметила Елена Викторовна. – В течение двух дней студенты должны показать всё, на что способны, проявить себя с лучшей стороны, доказать, что могут самостоятельно и эффективно решать сложные профессиональные задачи.

В завершение мы поговорили с победительницей по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство» Ярославой Вавиловой.

– В этой олимпиаде я участвую второй год подряд и уже во второй раз занимаю первое место, – порадовалась девушка. – По сравнению с прошлым годом задания стали намного сложнее. Но тем не менее я показала очень хороший результат, можно сказать, выросла профессионально за это время.

Что ж, остается отметить, что атмосфера олимпиады позволила участникам показать все свои теоретические знания и профподготовку, а членам жюри объективно оценить их.

Кстати

Кстати, в жюри этой олимпиады принимали участие работодатели, которые имели возможность присмотреть для своих предприятий молодых высококвалифицированных работников.

Алтайская правда