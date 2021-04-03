Горняк22: Кампания по приему детей в первый класс стартовала 1 апреля

С 1 апреля в Алтайском крае начался прием документов на зачисление детей в 1 класс. Родители могут подать заявление разными способами. Можно принести лично, отправить по почте заказным письмом с уведомлением или направить через портал государственных и муниципальных услуг.

Как подчеркнула начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобрнауки Наталья Полосина, в школах достаточно мест.

Прием документов традиционно проходит в два этапа. Первый – запись в учреждения по месту регистрации. Раньше он начинался 1 февраля, в этот раз на два месяца позже.

Второй этап – запись ребенка в учреждения не по регистрации, а по желанию родителей. Ранее это можно было сделать с 1 июля, в этом году – на несколько дней позже, с 6 июля. Срок приема документов – по 5 сентября.

По всем вопросам можно звонить на телефон горячей линии 8 (3852) 20-64-44 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Алтайская правда