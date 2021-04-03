Горняк22: 119 млн рублей выделил Алтайский край на защиту школ от террористов

Горняк22: 119 млн рублей выделил Алтайский край на защиту школ от террористов03.04.2021
В Алтайском крае выделено около 119 млн рублей на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях.
В зданиях установят системы видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений, смонтируют наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
В образовательных учреждениях края есть огнетушители, заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и пульта «01», закуплены средства защиты органов дыхания (это могут быть противогазы или респираторы).
О каких именно образовательных учреждениях идёт речь, ведомство не уточняет.