Горняк22: 119 млн рублей выделил Алтайский край на защиту школ от террористов

В Алтайском крае выделено около 119 млн рублей на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях.

В зданиях установят системы видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений, смонтируют наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В образовательных учреждениях края есть огнетушители, заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и пульта «01», закуплены средства защиты органов дыхания (это могут быть противогазы или респираторы).

О каких именно образовательных учреждениях идёт речь, ведомство не уточняет.

Алтайская правда