Горняк22: Барнаулец украл электросамокат кикшеринга с GPS-маячком

Самокат Фото: pixabay.com

Горожанина прельстила мнимая доступность дорогостоящего оборудования, которое находится на улицах города в открытом доступе

В Барнауле полиция по горячим следам раскрыла кражу электросамоката из кикшеринга (система краткосрочной аренды). Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным ресурса, инцидент произошел 21 августа – 36-летний горожанин взял устройство у ТРЦ «Пионер», однако, вопреки правилам, на оборудованной парковке его не оставил, а забрал домой.

Похититель не учел, что при аренде регистрировался в приложении по SMS, а сам самокат оборудован GPS-трекером. Вечером этого же дня владелец кикшеринга обнаружил, что одно из устройств находится вне парковки, и обратился в полицию.

Мужчину оперативно вычислили и задержали за кражу имущества, стоимость которого оценили в 53 тысячи рублей. Свою вину горожанин признал.

Ранее «Толк» рассказывал о том, кто и зачем открыл в Барнауле первый шеринг электросамокатов.

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