Горняк22: Безопасность детских лагерей проверяют в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края 1 апреля обсудили безопасность детских лагерей. В этом году Роспотребнадзор разрешил увеличить объем их заполняемости с 50% до 75%.

В частности, в мае начнутся противопожарные проверки лагерей, особенно тех, что построены в лесу. Сотрудники МЧС проверят исправность автоматики, систем связи, наличие огнетушителей. Органы местного самоуправления и правоохранители будут выяснять, не разбивает ли кто-то несанкционированные палаточные лагеря для детей.

В предстоящий летний сезон будет организован отдых порядка 80 тыс. детей в Алтайском крае. Пришкольные лагеря начнут работать 3 июня.

Алтайская правда