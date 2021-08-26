Горняк22: Медицинский кабинет открыли на ярмарке ВДНХ в Барнауле

Медицинское обследование Фото: zdravalt.ru

Специалист проверит работу сердца и уровень насыщения крови кислородом, определит индекс массы тела и сделает флюорографию

Жители Барнаула смогу пройти бесплатный медосмотр в здании одного из рынков города. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

Площадку запустили на базе рынка «Эко-ярмарка» на улице Взлетная, 2к.

Как и когда проводят обследование

Обследование, которой проводит Краевой центр общественного здоровья, можно будет пройти до 27 августа включительно – с 9.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Предварительная запись не требуется, обследование занимает всего 40 минут.

Что входит в программу

В программу диагностики входят:

экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре;

измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра;

измерение артериального давления;

измерение внутриглазного давления;

измерение мышечной силы (динамометрия);

измерение веса, роста, объёма талии, бёдер, определение индекса массы тела;

флюорография.

По результатам обследования врач-терапевт выдаст заключение.

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