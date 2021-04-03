Горняк22: В Алтайском крае откроется новый детсад, затем рядом возведут школу

В июне в Топчихе откроется новый детский сад на 140 мест. Через пару лет рядом с ним построят школу, обновят уже имеющийся стадион – и в райцентре появится образовательный кластер.

Пока объект не приобрел свой завершенный вид, постороннему человеку не понять, где какая группа разместится, где здесь кухня, где спортзал… Экскурсию для журналистов провела заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья

Лукьянчикова. Детсад двухэтажный, помещений много, но мы ни на минуту не остаемся в пустом тихом пространстве. Всюду снуют рабочие: пилят, сверлят, клеят плитку, устанавливают лифты, сантехнику, монтируют электрику.

– На объекте трудится более 70 человек, позже присоединятся еще 10–15 рабочих из бригады отделочников, – поясняет Наталья Лукьянчикова. – Все работы будут выполнены в срок.

В детском саду аж два лифта. Один грузовой, чтобы поварам не бегать по лестницам с большими кастрюлями. Второй – пассажирский, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

А еще одна невидаль для родителей, чье детство прошло в типовых советских детсадах, – система «теплый пол». Оборудование еще не привезли, но для его установки уже всё готово.

Не остается в стороне от экскурсии и подрядчик. С особой гордостью показывает директор строительно-монтажного предприятия Топчихинского района Владимир Шмидт тепловой узел, который находится на первом этаже детсада. Умное оборудование само регулирует, сколько тепла необходимо в помещениях. Когда запускали котельную, прогревали здание, работали все три котла, а сейчас один справляется. Тепловой узел запитан от угольной котельной, но легко может работать и от газовой. Это очень кстати, поскольку Топчихинский район обещают газифицировать до 2025 года.

В здании также установлена дизельная электростанция на случай отключения электричества.

Детсад рассчитан на шесть групп. Три разместятся на первом этаже, три – на втором. У каждой группы свой игровой зал, своя спальная. Конечно же, мебель, ковры, новые игрушки…

На участке кроме теневых навесов, физкультурных площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов будут еще асфальтированные подъезды к территории, чтобы всегда было чисто.

Открытия нового детсада ждут с нетерпением 80 детишек, которые сейчас посещают старый детсад, расположенный в приспособленном помещении многоэтажного дома.

– Топчиха делится на две части железной дорогой. В той, что побольше, три детсада. А в этой всего один, не вполне соответствующий современным требованиям и не вмещающий всех желающих. Как только откроется новый, мы переведем детей из старого помещения, а часть придут из тех трех, что находятся за железной дорогой. И тогда вообще закроем потребность в детсадах всех нуждающихся от 1,5 до 3 лет. В трех садах при высвобождении групп будем открывать ясли, – обещает глава Топчихинского района Денис Тренькаев.

С нетерпением ждет открытия детсада семья Колмаковых, у которых подрастает малыш.

– Старшую водили через железную дорогу, это очень неудобно: минут 30–40 пешком, а на машине, с учетом, что приходится ждать на переезде, минут 20. Мы живем рядом со строящимся детсадом, поэтому младшему повезет, будет недалеко ходить, – говорит Эдуард Колмаков.

Повезет малышу и с новой школой. Скоро приступят к подготовке проекта, а в 2022 году начнут строить. Прежней более 50 лет, она тоже была в приспособленном помещении и стала маловата для всех, кто проживает в округе.

Новая школа на 550 мест будет расположена рядом с новым детсадом и стадионом. Так что всё рядом, всё для удобства молодых семей, которым развивать большое село, трудиться на его благо.

Топчихинский район

Алтайская правда