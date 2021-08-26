Горняк22: В Алтайском крае служебный пес помог раскрыть кражу

Кинолог с собакой Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Собака смогла на протяжении нескольких сотен метров удерживать след и в итоге привела к частному дому, где полицейские обнаружили награбленное

В Алтайском крае служебная собака помогла раскрыть кражу оборудования из спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на днях в селе Смоленское – неизвестные ночью вынесли инвентарь из зала.

Для поиска злоумышленника в райцентр прибыл инспектор-кинолог из Бийска. Пройдя несколько сотен метров, служебная собака уверенно довела правоохранителей до частного жилого дома, в ходе осмотра которого стражи правопорядка обнаружили похищенное.

Подозреваемого удалось установить, он уже сознался в содеянном. Проверяется причастность к мужчины к серии краж.

Ранее «Толк» сообщал о том, что полиция раскрыла серию дачных краж в пригороде Барнаула.

ТОЛК