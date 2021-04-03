Горняк22: Началась регистрация на молодежный форум АТР

Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» пройдет с 30 мая по 5 июня на новой площадке – озере Ая.

Как и в 2020 году, форум совместит два формата: онлайн и офлайн. Очно примет участие 500 человек, в онлайн присоединиться еще не менее 1000. Для участников будут работать 10 образовательных площадок, в числе которых «Добро, бро» (о развитии инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций), «Дружба народов» (о гармонизации межнациональных отношений), «Мой бизнес» (о молодежном предпринимательстве).

На Ае организуют выставочный комплекс, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта и арт-творчества, бассейн, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцену, зоны питания и проживания.

В форуме «АТР» могут участвовать лидеры муниципальных образований и молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

Алтайская правда