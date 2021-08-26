Горняк22: Власти Бийска выделят 9,5 млн на проект реставрации пассажа Фирсова

Пассаж Фирсова Фото: "Бийский рабочий"

Исполнителю дают срок на подготовку документов до середины весны 2022 года и только после этого администрация будут искать подрядчика

Администрация Бийска ищет проектировщика реставрационных работ в здании старинного Фирсовского пассажа. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

За документацию власти готовы заплатить 9,5 млн рублей – в техзадание необходимо будет внести работы по ремонту крыши, коммуникаций, обновлению фасада, замене дверей и окон, а также по освещению.

Проект должен быть готов до конца марта 2022 года. Только после этого мэрия приступит к поискам подрядчика.

Возведенный в 1907 году купцом первой гильдии Андреем Фирсовым пассаж – памятник архитектуры и истории Алтая, один из символов Бийска. В здании в свое время располагались торговые залы. Объект неоднократно переходил из рук в руки и в итоге пришёл в запустение.

Ещё шесть лет назад здание за 1,5 млн рублей приобрели в собственность бизнесмены-строители, обязуясь восстановить его. Однако к основным работам на объекте даже не приступали. В марте 2020 года Фирсовский пассаж вернулся на баланс города.

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