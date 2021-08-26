Горняк22: Больше веры: самовыдвиженцы стали второй политической силой на местных выборах

Когда победившие на выборах кандидаты станут уже депутатами в АКЗС Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Самостоятельные кандидаты, по мнению экспертов, дают больше свободы в выборе – они не тянут за собой партийный бэкграунд и предлагают актуальную повестку

Пятую часть кандидатов, которые баллотируются в депутаты и главы на городском, районном и сельском уровнях в 2021 году, составляют самовыдвиженцы – те, кто решил идти на выборы не от партий, а самостоятельно. Такие данные привела на онлайн-конференции 24 августа Ирина Акимова, глава Алтайкрайизбиркома.

Всего на выборах 17-19 сентября разыграют 635 мандатов – депутатов и глав (40 человек) на местном уровне.

Вторая сила

На эти кампании, по данным крайизбиркома, зарегистрировалось более 1,2 тыс. кандидатов.

Самую большую активность проявила «Единая Россия», выдвинув более 300 человек (50,6%),

на втором месте – самовыдвиженцы, их 232 (19,1%),

на третьем месте – «Справедливая Россия – За правду» с 202 кандидатами (16,6%),

затем ЛДПР – более чем со 100 (8,7%),

наконец, доля выдвиженцев КПРФ составляет около 5%.

На местных выборах уже не первую кампанию именно самовыдвиженцы составляют основную конкуренцию партии власти.

В 2017 году, когда в крае проходила масштабная кампания по местным выборам – тогда закрывали более 6 тыс. мандатов – бой «Единой России» дали именно самостоятельные кандидаты. В нескольких районах они даже заняли большинство мест в парламентах.

А в целом из 978 мандатов на выборах городского и районного уровней тогда самовыдвиженцы заняли 107 мест, и это был второй результат после партии власти (712 человек). Для сравнения: коммунисты в тот раз заняли 85 кресел, справедливороссы – 45, ЛДПР – 20.

В 2018 году на выборах 46 сельских глав в девяти случаях победу одержали также самовыдвиженцы.

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Причины популярности

Эксперты называют несколько факторов силы самостоятельных кандидатов на местах.

Первый – формальный. Им также, как и претендентам в депутаты Госдумы и краевое заксобрание, нужно собирать подписи. Но их число крайне мало. Как говорит политтехнолог Константин Лукин, «можно всю родню переписать и зарегистрироваться».

Второй – субъективный. Люди на местах, особенно если речь идет о сельском уровне, зачастую больше верят конкретному человеку, чем партии. «Партийный бренд, с одной стороны, добавляет кандидату половину своего рейтинга, но с другой, и удваивает антирейтинг», – объясняет Лукин.

К тому же человек, который не тянет за собой партийный бэкграунд, позволяет избирателю любых взглядов свободнее за него голосовать, ориентируясь только на личные качества и предлагаемую программу, говорит другой эксперт.

Третий – идеологический. Сами кандидаты нередко не хотят вставать ни под чьи партийные флаги, предпочитая независимость. Это, как говорят политологи, дает им в том числе свободу в выборе позиций. Они могут скомпоновать собственную, близкую людям, систему взглядов, «понадергав» лучшее из разных идеологий. Условно, говорить, что рынок – это хорошо, но его нужно регулировать.

Четвертый – протестный. За самовыдвиженцев могут голосовать по принципу «хоть за кого, но против всех старых». Но, подчеркивает Лукин, все же личностный фактор, особенно на селе, приоритетнее.

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