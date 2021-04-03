Горняк22: «Тотальный диктант» 10 апреля напишут в 60 странах мира

Акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в России и 60 странах мира. 1 апреля стартовала регистрация участников.

Писать его будут все регионы России, в том числе и Алтайский край. Также более 800 населенных пунктов в 60 странах, среди которых Индия, Никарагуа, Перу. Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал Якутск.

Участвовать можно очно, на сайте – при помощи сервиса автоматической проверки, а также в формате #пишемдома – под онлайн-диктовку. Чтобы узнать, где в вашем городе откроются площадки, зайдите на сайт «Тотального диктанта» и выберите свой населенный пункт.

Предполагается, что в акции примут участие не менее 300 тыс. человек, а количество очных площадок в России достигнет 3 тысяч. Диктант будут писать даже некоторые пассажиры поездов и посетители кинотеатров.

В течение дня будет идти 17-часовой онлайн-марафон. Это трансляции с площадок диктанта, лекции экспертов о лингвистике и литературе, приветствия участников из разных точек мира.

Алтайская правда