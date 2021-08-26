Горняк22: Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей всем силовикам и военным

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

Глава государства подчеркнул, что выплаты осуществляются для повышения доходов некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов, сообщают «Известия».

Ранее, 22 августа, президент анонсировал выплаты военным в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, материальную помощь в 10 тысяч рублей получат пенсионеры.

«Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – заявил глава государства.

По его словам, все получат выплату в одинаковом размере, вне зависимости от званий и звезд на погонах.

Напомним, что 24 августа Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Пособие будет начисляться в беззаявительном порядке.

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