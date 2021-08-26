Горняк22: В сериале «СашаТаня» намекнули на бразильские сливки: что это такое

Сливки. Торт Фото: Pixabay

В сериале «Саша Таня» герои собирались развлечься с помощью бразильских сливок, однако у одного из них случилось расстройство желудка, и зрители так и не узнали, что же это такое

Бразильские сливки – что это значит

Бразильские сливки в сериале «СашаТаня» – это не какой-то экзотический рецепт взбитых сливок. Это интимное развлечение для взрослых.

Как именно развлекаться с помощью бразильских сливок – не известно. Режиссеры сериала не показали, что это такое.

Однако интернет-пользователи предполагают, что речь идет об обычных взбитых сливках, которые один из партнеров мажет на себя, а второй должен их съесть.

Сериал «СашаТаня» – это комедийный ситком на ТНТ с героями сериала «Универ». На телеэкранах с 2013 года.

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