Горняк22: В Алтайском крае появятся студенческие городки

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со студентами поручил создать сеть университетских кампусов в приоритетных и приграничных геостратегических территориях РФ. К последним относится и Алтайский край.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что создание сети студенческих городков (кампусов) запланировано на 2022–2030 годы. На развитие инфраструктуры вузов направят более 36 млрд рублей. Всего планируется построить 36 объектов общей вместимостью 23 644 места. Помимо строительства предусмотрены капремонт и реконструкция вузовских общежитий.

Один из первых трех кампусов власти намерены создать в Новосибирске на территории Академгородка – на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ). Общий бюджет этого проекта оценивается в 7,44 млрд рублей и предусматривает строительство 7 объектов общей площадью более 70 тысяч кв. м, в том числе комплекс общежитий на 690 мест, СУНЦ и досуговый центр, Студенческий проектный центр с научной библиотекой, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В.Зельмана и Научно-исследовательский центр.

Фото: government.ru

Алтайская правда