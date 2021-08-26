Горняк22: Loqiemean откровенно рассказал о трагической смерти сестры

Loqiemean Фото: Скриншот видео из YouTube-шоу "вДудь"

Два года назад 14-летняя сестра рэпера Loqiemean умерла, пережив за одну ночь четыре клинические смерти. Накануне в школе ей сказали, что она толстая

В интервью Юрию Дудю рэпер Loqiemean (Роман Худяков) впервые откровенно и не скрывая эмоций рассказал о смерти своей 14-летней сестры Василисы.

Девочка погибла после того, как кто-то в школе сказал ей, что она толстая. Вечером подросток наелась вредных продуктов и решила вызвать рвоту таблетками, переборщив с дозой.

«В тот день мама звонила мне днем и говорила, что Васёна хочет себе таблетки для похудания. Я ехал на какую-то фотосессию и сказал, что поговорю с ней на следующий день. Когда я вернулся со своих дел, мать позвонила мне и что-то невнятно кричала, я услышал только «едь сюда»», – поделился рэпер в Twitter.

Когда Роман приехал домой, скорая помощь уже проводила его сестре реанимацию, но привести ее в себя им не удавалось. Девочку повезли в реанимацию, где она пробыла до утра следующего дня. Василиса умерла, пережив четыре клинические смерти.

Прошло два года, а Loqiemean до сих пор считает себя виноватым в смерти сестры. По его словам, он виноват в том, что вовремя не приехал поговорить с девочкой, а также в том, что не успел осуществить ее маленькую мечту.

«За месяц до ее смерти я пообещал ей купить планшет. Говорил, что мне нужно немного поработать и после куплю. Вот меня спрашивают, откуда депрессия, а я пытаюсь нащупать эту жизнестойкость, повысить болевой порог, но не получается», – рассказал Loqiemean в интервью.

Немного отвлечься от мыслей о смерти Василисы исполнителю помогли репетиции перед туром и его жена Маша. На вопрос Дудя, что может посоветовать Роман тем семьям, в которых растут подростки, он ответил:

«Подростки – это маленькие люди, которые заслуживают свои границы, уважение. Они также имеют эмоции, их нужно слушать и понимать. Они в любом случае вас любят и имеют определенную привязанность. Говорите с ними, интересуйтесь, будьте рядом, не пренебрегайте».

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