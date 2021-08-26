Горняк22: В Барнауле расширили самый крупный пункт вакцинации в ТЦ

Пункт вакцинации Фото: zdravalt.ru

Прежде он обслуживал по 300 человек ежедневно. В случае необходимости здесь можно будет создать еще несколько рабочих мест

В Барнауле расширили площадку самого крупного в регионе пункта вакцинации от коронавируса, развернутого на базе торгово-офисного центра, – в «Геомаркете». Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Теперь его обслуживают не две, а четыре медицинские организации – поликлиники №1 и 10 и больницы №3 и 5. Прием одновременно могут вести до 11 врачей, работают четыре прививочных кабинета вместо двух.

Как работает пункт вакцинации в «Геомаркете»

График работы пункта на проспекте Ленина, 154а, – с 10.00 до 19.00 ежедневно, без выходных.

В порядке живой очереди здесь можно поставить и первый, и второй компонент вакцины, пройти ревакцинацию.

Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют ухудшение эпидобстановки в Алтайском крае.

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