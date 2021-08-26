Горняк22: 259 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки, умерли 23 человека
Коронавирус Фото: pixabay.com
651 больной коронавирусом сейчас находится в тяжелом состоянии. Из них 207 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 259 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 25 августа в регионе – 68 905 человек, в том числе инфицированы 4 808 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 25 августа
23 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 18 – от ковида. За все время скончались 4 554 пациента, все – взрослые.
- За минувшие сутки 190 жителей Алтайского края полностью выздоровели от коронавируса. За все время вылечились 52 448 человек.
- 4 237 коек для ковидных больных подготовлено в крае (–343 за сутки). Свободными на 25 августа остаются 1 279 мест.
- Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 602 пациента. Еще у 356 человек диагностировали пневмонии, сходные с ковидными. Эти больные тоже находятся в госпиталях.
- Прививаются в крае сейчас 606,8 тыс. жителей.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 81,
Бийск – 19,
Рубцовск и Славгород – по 10,
Камень-на Оби – 9,
Алейск и Ребрихинский район – по 8,
Заринск – 7,
Локтевский и Павловский районы – по 6,
Благовещенский район – 5,
Бийский, Егорьевский, Мамонтовский и Первомайский районы – по 4,
Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 3,
Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский и Хабарский районы – по 2,
Залесовский, Заринский, Каменский. Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий и Целинный районы – по 1.