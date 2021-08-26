Горняк22: 259 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки, умерли 23 человека

Коронавирус Фото: pixabay.com

651 больной коронавирусом сейчас находится в тяжелом состоянии. Из них 207 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 259 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 25 августа в регионе – 68 905 человек, в том числе инфицированы 4 808 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 25 августа

23 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, 18 – от ковида. За все время скончались 4 554 пациента, все – взрослые.

За минувшие сутки 190 жителей Алтайского края полностью выздоровели от коронавируса. За все время вылечились 52 448 человек.

4 237 коек для ковидных больных подготовлено в крае (–343 за сутки). Свободными на 25 августа остаются 1 279 мест.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат с подтвержденным коронавирусом 2 602 пациента. Еще у 356 человек диагностировали пневмонии, сходные с ковидными. Эти больные тоже находятся в госпиталях.

Прививаются в крае сейчас 606,8 тыс. жителей.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 81,

Бийск – 19,

Рубцовск и Славгород – по 10,

Камень-на Оби – 9,

Алейск и Ребрихинский район – по 8,

Заринск – 7,

Локтевский и Павловский районы – по 6,

Благовещенский район – 5,

Бийский, Егорьевский, Мамонтовский и Первомайский районы – по 4,

Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 3,

Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский и Хабарский районы – по 2,

Залесовский, Заринский, Каменский. Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий и Целинный районы – по 1.

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