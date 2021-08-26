Горняк22: Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют вечером 25 августа

Знак "Стоп" Фото: pixabay.com

Движение будет закрыто поздно вечером на участке дороги от села Бобровка и далее по Чуйскому тракту вплоть до Баюновских Ключей

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения 25 августа в связи с плановым движением военных колонн.

Для всех видов транспорта проезд будет перекрыт:

с 20.30 до 23.30 на участке автодороги «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – с. Фирсово – а/д «Подъезд к с. Фирсово» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи».

В ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Мишустин выделил более 130 млн рублей на строительство дороги Абакан – Бийск.

ТОЛК