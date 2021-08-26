Горняк22: Синоптик пообещал сибирякам теплую осень и дождливую зиму

Осень Фото: pixabay.com

По словам синоптиков, погодных аномалий будет становиться больше. Слишком сильные волны тепла или холода, обильные осадки будут случаться все чаще

Осень в Сибири будет теплее нормы. Температура в эти месяцы будет выше на несколько градусов, заявил климатолог Владимир Семенов, сообщает «НГС.55».

«В Сибири октябрь может быть теплее нормы больше, чем на градус. А в ноябре за Уралом потеплеет градуса на полтора в сравнении с среднемесячной нормой», – рассказал он.

По словам ученого, пока никто не делает прогноз на зиму, но по долгосрочным тенденциям заметно, что российские зимы стали нежнее.

«Аналогично волнам тепла, которые были этим летом, могут происходить и волны холода, но зимние температуры растут интенсивнее, чем летние. В целом зимы становятся теплее и дождливее. Снега выпадает мало», – отметил специалист.

Ранее «Толк» сообщал, что аномальная жара придет в Западную Сибирь в последнюю неделю лета. По словам экспертов, температура до конца недели будет выше нормы на 8–11 градусов.

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