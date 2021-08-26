Горняк22: Власти прокомментировали возможность застройки у Солнечной Поляны Барнаула

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

В скором времени в окрестностях поселка может появиться гигантский комплекс с магазинами, гостиницей и аквапарком. Здесь также строят и планируют несколько точечных объектов

Вопрос о строительстве на участке у барнаульского микрорайона Солнечная Поляна еще остается открытым. Об этом на встрече с его жителями заявил председатель профильного комитета горадминистрации Антон Воробьев.

Ранее жители микрорайона пожаловались на увеличение трафика транзитного транспорта в результате возможной застройки прилегающей к поселку земли.

«Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято. Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно»,– сообщил Воробьев.

По его словам, проекта планировки территории еще нет, а сами земли не вовлечены в градостроительный оборот – относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

По всей видимости, опасения горожан связаны с возможным строительством на гигантском участке за ТРЦ «Арена», который выставили на продажу.

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