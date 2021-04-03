Горняк22: Выставка-ярмарка полезных продуктов откроется 9 апреля в Барнауле

С 9 апреля в Барнауле открывается ежегодная выставка-ярмарка меда и пчелопродукции «Здоровье горожанина». Она будет проходить по 18 апреля на площади им. Сахарова.

17 пчеловодов из 12 районов представят свою продукцию. Посетители смогут купить разнообразные сорта меда, пыльцу, пергу, медовые композиции и др.

Пчеловоды в свою очередь смогут приобрести необходимый инвентарь. Ульи, ножи, вощина, рамки, тара для меда и многое другое привезут на ярмарку два алтайских производителя и компании из Республики Польша.

Барнаул

Алтайская правда