Горняк22: В зоопарке Барнаула родились пять козлят

Козы принесли Барнаульскому зоопарку пять малышей. И ожидается еще потомство.

В «Лесной сказке» рассказали, что за 30 часов появилось на свет пять козлят. У малышей разный окрас: кто-то белый с черным, кто-то полностью черный или серый. Малыши хорошо держатся на ножках и ведут себя спокойно.

В субботу, 3 апреля, в зоопарке устроят показательные кормления зверей. Также тигра Маяка поздравят с днем рождения, кроме того, в «Лесной сказке» выступит настоящий клоун.

Барнаул

Алтайская правда