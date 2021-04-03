Горняк22: Радоница: как правильно помянуть усопших в родительский день

11 мая 2021 года православные будут отмечать Радоницу (Родительский день) — день особого поминовения усопших. Этот самый важный в году родительский день справляют сразу через девять дней после Пасхи.

Во всех храмах пройдут заупокойные службы и будут отслужены панихиды по всем, покинувшим этот мир. Поэтому рекомендуется сходить в православный храм и помолиться о даровании покоя душам ушедших от нас в другой мир.

Кстати, Родительской суббота называется потому, что родители – самые близкие люди любого человека и, в первую очередь, нужно молиться за них. Потом за сродников (родственников), и потом за всех усопших православных христиан.

В этот день желательно сходить в храм или просто зажечь дома свечу в память об умерших, а также накормить гостей, раздать милостыню и кому-то помочь. Можно приготовить кутью – специальное поминальное блюдо из зерна, политого медом с добавлением изюма.

Знающие люди особо подчеркивают, что нельзя скорбеть сверх меры в эти дни. Существует даже мудрость: поминать — не значит печалиться.

Также в этот день принято посещать кладбища, наводить порядок на могилках и чтить память погибших родственников. Особо ухаживают за крестом: он должен стоять ровно и быть чистым. Могильные холмики украшают цветами.

Алтайская правда