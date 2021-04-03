Горняк22: Как будут наказывать за клевету в социальных сетях

Как будут наказывать за клевету в социальных сетях? Об этом и не только поговорили будущие хранители правопорядка с депутатом Государственной думы РФ Даниилом Бессарабовым в рамках открытого диалога.

Встречу депутата с курсантами Барнаульского юридического института МВД России организовали 29 марта. Участники задавали вопросы на разные темы. Говорили о законотворческом процессе, оплате труда сотрудников правоохранительных органов, обращениях граждан к депутату относительно работы стражей правопорядка, возможном появлении федерального закона о нормативно-правовых актах.

Одна из самых важных тем, которая была поднята в рамках открытого диалога, связана со Всемирной паутиной. Активисты поинтересовались, будет ли упорядочена система и как станут наказывать тех, кто использует Интернет для совершения преступлений, прямого призыва к экстремистским действиям, пропаганды наркотиков, а также клевещет на других, намеренно распространяет ложные сведения.

– Виртуальный мир стал глобальным и не может оставаться нерегулируемой площадкой, – говорит депутат. – По сути, социальные сети – это надгосударственное устройство. Мы привыкли жить в атмосфере суверенности, где государство берет на себя управляющую функцию и устанавливает правила поведения для общества. Со Всемирной паутиной всё по-другому. На межгосударственном уровне определяются настроения сотен миллионов людей. Это своего рода виртуальная площадка жизни. Убежден, что поведение на ней тоже должно регулироваться законами. Россия находится на начальном этапе работы, и нам многое предстоит еще сделать.

Даниил Бессарабов рассказал, какие законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Госдуме РФ:

– У Сети наряду с неоспоримыми достоинствами, такими как оперативность, доступность информации, возможность общаться, есть и минусы. В частности, нужно пресекать противоправное поведение, экстремистские посылы. Из тех законопроектов, которые недавно обсуждались, во многих речь шла о введении повышенной ответственности за клевету в Интернете. Говорили об уголовном наказании.

Наряду с глобальными вопросами курсанты не остаются равнодушными к проблемам городского и краевого уровня. Они также выразили свои пожелания во время встречи. Так, второкурсник Егор Хабаров из Республики Алтай предложил максимально обратить внимание на детей с особенностями здоровья, сирот и ребят из неполных семей.

– Хочется, чтобы было больше площадок для развития детей-инвалидов, мальчишек и девчонок, которые сталкиваются с трудностями с раннего детства, – подчеркнул Егор Хабаров.

Ангелина Пивоварова не только хорошо учится, но и ведет активную жизнь вне стен вуза. Девушка танцует в коллективе «Армада», выступает в других сибирских городах, а летом планирует покорить сцену в Санкт-Петербурге.

– Мечтаю, чтобы в крае было как можно больше творческих площадок. Молодежь хочет быть востребованной, выходить на федеральный и международный уровень и доказывать, что на Алтае живут талантливые люди, – говорит Ангелина Пивоварова.

В рамках встречи Даниил Бессарабов вручил благодарности особо отличившимся курсантам за выполнение служебных обязанностей. В их числе Диана Маллекер и Виктория Соломатова. Обе девушки из Барнаула, в их семьях целые полицейские династии, поэтому с будущей профессией определились быстро. На вопрос, не слишком ли сложна эта работа для представительниц прекрасного пола, Виктория Соломатова ответила с улыбкой:

– Это не зависит от пола человека. У нас характеры боевые. Сотрудник полиции должен иметь крепкий внутренний стержень и стремиться помогать людям, как в песне: «Наша служба и опасна, и трудна». Но тем она и интересна.

Алтайская правда