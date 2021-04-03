Горняк22: Родительская суббота: что нужно и нельзя делать 3 апреля

Фото Олег БОГДАНОВ

3 апреля 2021 года — Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Дата уникальна для каждого года. Отмечается она за неделю до начала Великого поста. Это день, когда поминаются все православные умершие, в том числе и погибшие. Служба совершается по особому уставу.

Что нужно делать в этот день

В этот день принято поминать умерших друзей и близких, молиться за них. Если есть возможность, в этот день лучше сходить в храм или на кладбище.

Можно просто зажечь дома свечу в память об умерших, а также накормить гостей, раздать милостыню и кому-то помочь. Также можно приготовить кутью.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день ругаться и ссориться. В этот день нельзя быть жадным. Необходимо накормить бедного и нуждающегося.

Многие уверены, что поминать усопших необходимо алкоголем. Церковь не поддерживает это.

А вот то, что в этот день нельзя работать – суеверие.

Алтайская правда