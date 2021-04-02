Горняк22: Во Франции продлили карантин из-за коронавируса еще на 4 недели

С 3 апреля во Франции будет расширен действующий режим карантина. Это связано с ухудшением санитарной ситуации по коронавирусу.

Как сообщил накануне президент Франции Эмманюэль, карантин будет действовать в течение ближайших четырех недель. Также французские власти усилят контроль, чтобы не допустить незаконных массовых собраний.

В стране сохранится комендантский час с 19:00 до 06:00 и запрет на поездки между регионами, а также переход максимального количества французов на удаленку. Во всех департаментах закроют все магазины, кроме продовольственных и аптек. Детские сады и школы приостановят работу на ближайшие три недели, сообщает ТАСС.

Также ужесточаются санкции против нарушителей. Штраф за первое нарушение самоизоляции составит €135, за повторное он увеличится в 2,5 раза.

С начала эпидемии во Франции выявлено порядка 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования в стране умерли более 95 тыс. французов.

Алтайская правда