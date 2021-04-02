Горняк22: На что жаловались омбудсмену жители Алтайского края

В 2020 году к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае поступило значительно меньше обращений, чем годом ранее. Чаще всего обращались по вопросам защиты прав человека в сфере уголовно-процессуального законодательства, социального обеспечения и ЖКХ. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин.

– Количество обращений резко сократилось в марте прошлого года, – рассказал омбудсмен. – Это, наверное, общественная психология. Люди были шокированы сложившейся ситуацией с коронавирусом. Вопросы, связанные с охраной своего здоровья, и беспокойство за свои семьи вышли на первый план и затенили обычные проблемы.

В ходе своего выступления Борис Ларин много внимания уделил вопросам защиты прав жителей края на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Он отметил, что в период эпидемии обозначились проблемы дефицита средств индивидуальной защиты, отсутствия доступной информации о складывающейся ситуации и механизмах получения помощи и свертывания плановой медицинской помощи.

– Особенно остро жителей края беспокоили многократно возросшие сроки ожидания приезда бригад скорой медицинской помощи и вызова врача на дом, – рассказал правозащитник. – Всплеск обращений по этим вопросам был отмечен в период ухудшения эпидемиологической обстановки в октябре – ноябре прошлого года. Некоторые из обращений были настоящими криками о помощи.

Борис Ларин отметил, что, несмотря на множество проблем, с которыми в условиях эпидемии столкнулась система здравоохранения края, ценой большого напряжения ей всё же удалось выдержать это испытание. Одной из основных рекомендаций, с которой уполномоченный обратился к народным избранникам, стало скорейшее восстановление объемов оказания плановой медицинской помощи на территории региона.

– Пандемия и результаты борьбы с ее распространением отразились не только на здравоохранении, но и на всех сферах жизни жителей региона, – сказал Ларин. – В частности, ряд вопросов вызвал подход к организации дистанционного обучения.

Не менее остро в период временных ограничений в Алтайском крае, как приграничном регионе, встала проблема свободы передвижения.

Депутаты краевого парламента поддержали предложения и рекомендации, поднятые в докладе уполномоченного, и единогласно проголосовали за постановление, принятое по итогам его выступления.

Алтайская правда