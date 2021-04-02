Горняк22: Четыре раза в неделю будут летать самолеты из Барнаула в Симферополь

Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова перешел на весенне-летнее расписание. В этот период добавятся новые направления и увеличится количество рейсов по существующим.

Ежедневно в Москву продолжат летать три рейса, а со 2 июля «Аэрофлот» передаст свои маршруты «Победе». 30 марта возобновилось периодичностью два раза в неделю сообщение с Сургутом. Также дважды в неделю будут летать авиалайнеры в Белокуриху. С 25 апреля откроются перелеты в Санкт-Петербург.

Четыре раза в неделю самолеты будут отправляться в Симферополь. Прямые рейсы в Сочи запланированы с 30 мая. Сегодня продолжается формирование расписания и переговоры с авиакомпаниями, поэтому возможны изменения.

Согласно перечню субсидируемых маршрутов продолжатся полеты в Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. С 1 мая увеличится с трех до пяти в неделю количество рейсов в Екатеринбург. С 15 июля по 26 августа будет добавлен еще один рейс до Красноярска.

Алтайская правда