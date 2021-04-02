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Общество

Горняк22: Жители Рубцовска выберут две территории для благоустройства по нацпроекту

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

С 26 апреля по 30 мая жители Рубцовска смогут выбрать две  городские территории из десяти для благоустройства по нацпроекту.

В список заявлено 10 городских территорий. В него вошли скверы Комсомольской славы и Пионеров, площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка, прилегающие территории с западной стороны ДК «Строитель»  и  торгового центра «Меридиан». А также территории клуба «Патриот» и сквера «Мир»,  стадионы «Искра» и «Строитель» , парк отдыха «Школьный».

Проголосовать можно будет в течение месяца на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru.

В региональном Минстрое напоминают, что принять участие в голосовании смогут горожане, достигшие 14-лет.

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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