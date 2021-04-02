Горняк22: Жители Рубцовска выберут две территории для благоустройства по нацпроекту

С 26 апреля по 30 мая жители Рубцовска смогут выбрать две городские территории из десяти для благоустройства по нацпроекту.

В список заявлено 10 городских территорий. В него вошли скверы Комсомольской славы и Пионеров, площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка, прилегающие территории с западной стороны ДК «Строитель» и торгового центра «Меридиан». А также территории клуба «Патриот» и сквера «Мир», стадионы «Искра» и «Строитель» , парк отдыха «Школьный».

Проголосовать можно будет в течение месяца на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru.

В региональном Минстрое напоминают, что принять участие в голосовании смогут горожане, достигшие 14-лет.

Новости Рубцовска

Алтайская правда