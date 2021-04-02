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Общество

Горняк22: Что обязательно нужно сделать 2 апреля, чтобы не болеть

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

2 апреля в народном календаре — Фотинья Колодезница, православные чтут память Фотиньи Самаряныни. В народе святая получила прозвище Колодезница не случайно.

Фотинья — это женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Фотинья в 66 году приняла мученическую смерть – римляне бросили ее в колодец.

Поэтому в этот день стали особо почитать колодезную воду. Считается, что на Фотинью она приобретает целительные свойства. Надо непременно нужно было умыться водой из колодца. Люди верили, что она излечит от всех недугов и, в первую очередь, от лихорадки.

В некоторых местах на Руси был такой обычай: на Фотинью писали на бумажке молитву, завязывали ее в ветошь. Эту бумагу больной человек должен носить несколько дней. После этого записку сжигали на свече, а пепел съедали.

Также с утра в этот день на улицу выносили красивые льняные вещи, которые развешивали на заборах, поленницах, калитках. Рушники вешали на ветки берез. Девушки с длинными льняными полотенцами водили хороводы. Они верили, что такой обряд привлечет хороших женихов.

Народные приметы на 2 апреля

  • Если ночью не видно звезд, скоро потеплеет.
  • Если птички вьют гнездышки на солнечной стороне, летом будет прохладно.
  • Если на Фотинью днем жарко, а ночью холодно – ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Если кошка сворачивается клубком и прячет нос, скоро будет холодно.
  • Если кошка просится на улицу – будет тепло и солнечно.
  • Если человек встречал в лесу белого зайца считал, что снег еще выпадет.

Алтайская правда

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