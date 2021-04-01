Горняк22: Вячеслав Франк поручил ускорить уборку снега в Барнауле

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Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил руководителям администраций районов и городскому комитету ЖКХ усилить контроль за уборкой от снега. Особое внимание необходимо уделять придомовым территориям и межквартальным проездам.

Вячеслав Франк считает необходимым ежедневно проводить рейды. В случаях ненадлежащей очистки дворов от снега и наледи — надо принимать меры административного воздействия, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время в Барнауле очищено 59,1% от общего количества кровель многоквартирных домов (735) и 50,6% (1387) дворовых территорий. На период 2020–2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключили договоры на привлечение 78 единиц техники.

С января 2021 года в городской комитет ЖКХ поступило 74 обращения по несвоевременной очистке от снега в 194 многоквартирных домах. После проверки выполнены работы на 89 домах, еще на 25 они остаются на контроле. В отношении 80 МКД материалы направлены в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

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Барнаул

Алтайская правда