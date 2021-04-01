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Общество

Горняк22: Доля городского населения в Алтайском крае выросла до 57,2%

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

В Алтайском крае, до данным крайстата, доля городского населения достигла 57,2%. При этом по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года горожан было 53,2%, а в 2010-м их стало больше на 1,5%.

Всего в регионе насчитывается порядка 2 млн 296 тыс. жителей. Почти треть проживают в Барнауле. Второй по масштабам город региона – Бийск, на который приходится более 9% от всего населения. В Рубцовске – порядка 6%.

В то же время край по удельному весу сельского населения по Сибирском федеральном округе занимает высшую строчку (22,9%) и седьмую по стране в целом (2,7%).

Алтайская правда

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