Горняк22: На 10% сократилась численность федеральных госслужащих в России с начала года

Реформу управления в России еще в ноябре прошлого года анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отметил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, это самое серьезно сокращение госаппарата за последние годы.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах – на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», – сказал вице-премьер.

Задача реформы – сделать госаппарат более «компактным». Григоренко отметил, что во многих ведомствах неэффективно использовали 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% – в территориальных органах.

Однако сокращения почти не коснулись сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности. Сокращались неиспользуемые вакансии, при этом фонд заработной платы был сохранен, сообщают «Известия».

Кроме того, Дмитрий Григоренко рассказал о следующем шаге: изменение системы оплаты труда. Её должны пересмотреть уже в этом году, и ожидается, что размер оклада госслужащих будет зависеть от конкретных результатов их работы.

Алтайская правда