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Общество

Горняк22: Шутки и привороты. Народные обычаи и приметы на 1 апреля

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

1 апреля в народном календаре – «Дарья Грязная». Дарья Римская – это христианская святая. Грязной Дарью прозвали потому, что в этот день снег таял активно, всюду появлялась грязь, в том числе вокруг прорубей на реках.

Так что иногда еще праздник называли «Дарья – грязные проруби». Это не было оскорблением святой. Просто люди так описывали естественные весенние процессы.

В день святой мученицы Дарии возле прорубей начинает сильно таять лёд и образовывается грязь, а вода становится желтой. Люди верили, что если Дарья засорит прорубь, то весна будет долгая.

Наши предки считали, что в этот день просыпался домовой и начинал подшучивать над хозяевами. Также люди шутили друг над другом, чтобы сбить домового с толка.

В этот день шли на берег смотреть на воду, а женщины гадали по птицам: увидеть одинокую птицу – весь год не будет мужского внимания и ласки; пару птичек или больше – одиноки в этом году вы не будете.

В былые времена 1 апреля девушки умывались на берегу, произнося: «Талая вода к лицу, а меня, рабу Божью (имя), к венцу».

Ещё в этот день девушки и одинокие женщины делали приворот на серые глаза. Проводить ритуал нужно только в пасмурную погоду, когда небо серое. Читают любовный заговор на ветку мужского дерева (тополь, клен, кедр и т.п.), которую потом подбрасывают к порогу любимого.

Народные приметы на 1 апреля

  • Какая погода 1 апреля, таким будет и 1 октября.
  • Если весенняя вода идет шумно, будет хорошая трава.
  • Ночью не видно звезд – скоро будет тепло.
  • Зацвела в этот день верба – год будет урожайный.

Алтайская правда

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