Горняк22: С 1 апреля повысят социальные пенсии и детские пособия

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С 1 апреля 2021 года проиндексируют на 3,4% социальные пенсии. Одновременно повышаются госпенсии по инвалидности военнослужащих, по случаю потери кормильца, по инвалидности участников и инвалидов Великой Отечественной войны и так далее. Также увеличат размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения Героев РФ, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и других.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После прибавки средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Также можно будет подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на детей, который установлен на дату обращения. В Алтайском крае в 2021 году суммы выплат составят 5305,5 рубля, 7958,25 или 10 611 соответственно.

50% регионального прожиточного минимума на детей принимается за базовый размер. Если при выплате в этом размере среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае доход будет меньше, то выплата станет 100%. Перерасчет будет производиться на основании заявлений граждан, которые надо подать после 1 апреля 2021 года.

Алтайская правда