Горняк22: Почти треть россиян так и не поверили в COVID-19

27,5% россиян не верят в существование коронавируса или считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц. Это следует из данных исследования, проведенного Высшей школой экономики, передает РБК.

Опрошено 7,2 тысяч жителей РФ в возрасте 18–75 лет (онлайн-анкетирование). Опрос проводился во второй половине февраля с использованием поточной выборки пропорционально населению каждого федерального округа. В аналогичном опросе в сентябре коронаскептиков, кстати, было гораздо больше – 43,4%.

Еще один опрос провел сервис SuperJob с 18 по 22 марта. 1600 россиян из 426 населенных пунктов (все федеральные округа) спросили об их готовности сделать прививку от коронавируса. Участниками исследования стали не вакцинировавшиеся жители РФ старше 18 лет.

По данным исследования, полностью готово прививаться лишь 9% респондентов. Еще 19% – скорее готовы, чем нет. Однозначно против высказался 41% опрошенных. Скорее против – 31%. Подчеркивается, что по сравнению с февралем настроения россиян не изменились.

Среди готовых вакцинироваться больше мужчин (34%), чем женщин (21%). Чаще готовы к прививке люди старше 45 лет (34%) и учакстники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей (35%).

Алтайская правда