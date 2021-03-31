ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле с 1 апреля начнется месячник по санитарной очистке

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

1 апреля в Барнауле стартует традиционный месячник санитарной очистки. А общегородской субботник намечен на 23 апреля. Сделать свой город чистым могут все желающие.

В течение месяца будут очищать улицы и дворы от грязи и мусора. Пройдут многочисленные акции по уборке бытового и строительного мусора с берегов рек, лесных массивов и склонов оврагов. Также наведут порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях.

Каждую неделю будут проводиться «чистые четверги». Первый из них состоится уже 1 апреля. Во всех районах города будут организованы работы по ворошению снега, рассказали в мэрии.

В наведении порядка на территории города будут задействованы представители предприятий и организаций всех форм собственности, управляющие компании, студенты, школьники и так далее.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Почти треть россиян так и не поверили в COVID-19

Мар 31, 2021
Общество

Горняк22: Дискуссионный клуб «Цифра&Общество» запустили на YouTube

Мар 31, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, когда начнется весенний призыв в Алтайском крае

Мар 31, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Катунь24: До +1: о погоде 31 марта в Алтайском крае

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: Овен будет уверен в своих действиях, а Козерог будет настроен мечтательно. Гороскоп на 31 марта

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле иностранец собирал деньги на фальшивые приюты

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: В барнаульской библиотеке имени Шишкова прошёл литературно-музыкальный праздник

Мар 31, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar