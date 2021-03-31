Горняк22: В Барнауле с 1 апреля начнется месячник по санитарной очистке

Фото Андрей КАСПРИШИН

1 апреля в Барнауле стартует традиционный месячник санитарной очистки. А общегородской субботник намечен на 23 апреля. Сделать свой город чистым могут все желающие.

В течение месяца будут очищать улицы и дворы от грязи и мусора. Пройдут многочисленные акции по уборке бытового и строительного мусора с берегов рек, лесных массивов и склонов оврагов. Также наведут порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях.

Каждую неделю будут проводиться «чистые четверги». Первый из них состоится уже 1 апреля. Во всех районах города будут организованы работы по ворошению снега, рассказали в мэрии.

В наведении порядка на территории города будут задействованы представители предприятий и организаций всех форм собственности, управляющие компании, студенты, школьники и так далее.

Барнаул

Алтайская правда