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Общество

Горняк22: Дискуссионный клуб «Цифра&Общество» запустили на YouTube

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Минцифры Алтайского края запущен новый проект на канале в YouTube — Дискуссионный клуб «Цифра&Общество». Учёные, бизнесмены, ИТ-специалисты, представители различных конфессий обсудят влияние цифровых технологий на различные сферы жизнедеятельности граждан и общества.

Онлайн-трансляции будут доступны по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC8OvUzBf2fbYSBfdIJe7ezQ. В диалоге могут принимать участие все заинтересованные пользователи через комментарии.

Сейчас на канале ведомства уже можно посмотреть первый выпуск программы, посвященный цифровой трансформации «права» граждан. Экспертами на стороне «цифры» и «права» выступили министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов и директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

Выпуски программы будет выходить раз в месяц.

Алтайская правда

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