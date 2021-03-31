Горняк22: Дискуссионный клуб «Цифра&Общество» запустили на YouTube

Минцифры Алтайского края запущен новый проект на канале в YouTube — Дискуссионный клуб «Цифра&Общество». Учёные, бизнесмены, ИТ-специалисты, представители различных конфессий обсудят влияние цифровых технологий на различные сферы жизнедеятельности граждан и общества.

Онлайн-трансляции будут доступны по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC8OvUzBf2fbYSBfdIJe7ezQ. В диалоге могут принимать участие все заинтересованные пользователи через комментарии.

Сейчас на канале ведомства уже можно посмотреть первый выпуск программы, посвященный цифровой трансформации «права» граждан. Экспертами на стороне «цифры» и «права» выступили министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов и директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

Выпуски программы будет выходить раз в месяц.

Алтайская правда