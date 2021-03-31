Горняк22: Стало известно, когда начнется весенний призыв в Алтайском крае

1 апреля в России начнется весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля и коснется 134 650 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Как сообщили «Алтайской правде» в краевом военном комиссариате, из региона планируется призвать на службу более 2,5 тысяч человек. То есть, показатель сохраняется на уровне прошлого года.

Тем же указом объявлена демобилизация воинов, срок службы которых уже истек.

Несмотря на пандемию, планы по призыву были выполнены как весной, так и осенью 2020 года. Осенью 15 призывников даже прошли отбор в Президентский полк.

Алтайская правда