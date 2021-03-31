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Общество

Горняк22: Народные приметы 31 марта: что нельзя делать

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

31 марта в народном календаре — «Кирилл – Дери полоз». Первая часть названия – имя святителя, архиепископа Иерусалимского, жившего в четвертом веке. Смысл фразы «дери полоз» в том, что, если ездить на санях в конце марта, можно ободрать полозья, ведь снег тает очень быстро.

В этот день старались нельзя занимать и одалживать деньги. Считали, что тогда и долгов много не будет в течение года. Нельзя покупки на Трофима делать. Это удачи не принесет.

Также лишиться удачи можно, если пойти 31 марта в гости. Поэтому советовали сидеть дома.

Кроме того, на Кирилла не стригли волосы и ногти, в противном случае боялись мелких неприятностей. В гости не ходили, чтобы не оставить свою удачу.

Народные приметы гласят: если снег гладкий – год будет неурожайный, если шершавый – наоборот. Если на склонах зацвела мать-и-мачеха, в апреле будет теплая погода.

Тот, кто в этот день родился, будет счастлив в первую половину своей жизни.

Алтайская правда

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