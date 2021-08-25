Горняк22: ФАС вернула алтайской компании права на поставки электричества в своей зоне

Электричество. Линия электропередач. Фото: "Толк"

Права на поставки электроэнергии алтайской компанией, нарушенные управлением по тарифам, были восстановлены после вмешательства ФАС России

ФАС устранила нарушение, которое выявили на рынке поставок электроэнергии в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснилось, в феврале 2021 года управление по регулированию цен и тарифов в Алтайском крае необоснованно решило сократить границы зоны действия компании «Алтайэнергосбыт» в пользу другой компании – «Алтайкрайэнерго».

Такие действия нарушили принципы конкуренции на рынке. В связи с этим ФАС потребовала отменить решение и вернуть компании их прежние границы деятельности. В начале августа это предписание было исполнено.

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