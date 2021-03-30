Горняк22: В России рассмотрят закон об обязательной регистрации домашних животных

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными».

Инициативу разработало заксобрание Челябинской области. В пояснительной записке к документу говорится, что для снижения количества безнадзорных животных надо устранить причины их появления на улицах. Авторы проекта утверждают, что один из основных источников пополнения популяции безнадзорных собак – это домашние питомцы, потерявшиеся или брошенные владельцами.

По мнению депутатов, их нововведение позволит возвращать потерявшихся животных владельцам. Также регистрация станет сдерживающим фактором при оставлении собак их хозяевами.

Кроме того, предлагается запретить возврат животных на территории социально значимых объектов. Сейчас собак, не проявляющих немотивированную агрессию, после стерилизации и вакцинации возвращают обратно в места обитания. Однако часто они живут у школ, медорганизаций, детских игровых площадок.

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Алтайская правда