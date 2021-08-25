Горняк22: Серебряные кони, золотые копыта. В Барнауле определились с новым вариантом герба

"Старый" герб Барнаула Фото: телеканал "Толк"

Вместо одного коня у герба будет целых два, с золотыми копытами: они станут щитодержателями. Эмблему также увенчает корона

175-летний герб Барнаула изменят на новый: 24 августа в мэрии города остановились на конечном варианте. С центральной части эмблемы исчезнет конь, но вместо него появятся целых два – они станут щитодержателями.

Общественная комиссия при мэрии Барнаула обсудила концепцию нового герба и выбрала итоговый вариант. Он еще пройдет обсуждение в Общественной палате, а затем его должны будут принять депутаты городской думы.

Новый из старого

Ранее «Толк» сообщал, что изменить герб необходимо из-за несоответствия старого нормам. По этой причине его до сих пор не признали на уровне государства.

«Главный посыл геральдического совета при президенте России – нужно вернуть исторический герб Барнаула. Не должно быть мыслей, что нужно сейчас срочно сорвать имеющиеся гербы и заменить их. Мы говорим об официальном использовании вновь утвержденных символов. Мы будем постепенно менять печати, бланки и так далее. Это будет плановая работа, не требующая дополнительных затрат», – отметил Юрий Еремеев, вице-мэр Барнаула.

У герба будет три варианта: малый, средний и большой (парадный).

Председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков подчеркнул, что, согласно решению геральдической комиссии, старинные гербы до 1917 года имеют безусловный приоритет. Геральдисты ничего не придумывали, а использовали элементы герба 1846 года.

«Так как в 1920-х годах изменилось административно-территориальное деление, то все признаки именно губерний (в случае с Барнаулом – речь идет о верхней части герба) использоваться в гербе не должны. Это позиция геральдической комиссии. То есть конь из верхней части должен уйти», – объяснил Чеков.

Описание нового герба звучит так: «В лазоревом поле среди горных пород стоящая на земле серебряная дымящая плавильная печь. Щитодержатели, стоящие на зеленой земле, поросшей пучками травы, – серебряные кони. У обоих копыта золотые. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах, окруженный по обручу золотым лавровым венком. Щит окружен лентой ордена Октябрьской революции».

Зачем Барнаулу корона и кони

Эскиз нового герба Барнаула (парадный вариант) Фото: barnaul.org

Корона является главным элементом демонстрации статуса, объяснили в ходе совещания эксперты. Щитодержатели указывают на особенно высокий статус муниципального образования. Всего пять типов муниципальных образований могут его использовать. Барнаул – как столица региона.

Знаки наград можно использовать тем муниципальным образованиям, которые награждены медалями, орденами. Барнаул – город орденоносный (так как имеет орден Октябрьской революции).

«Мы ушли от термина «доменная печь», который использовался ранее, потому что доменная печь используется при производстве чугуна, в Алтайском крае чугун никогда не производили. Также ушли от «сереброплавильной», «медеплавильной». В щитодержатели взяты кони, потому что у Томской губернии, в состав которой входил Барнаул, на гербе был конь. Это переход от старого герба к новому гербу. Было предложение использовать других щитодержателей, но геральдический совет нам намекнул, что в гербе должна быть преемственность. А это очень хорошая стилистическая преемственность», – считает Сергей Чеков.

Описания флага пока нет, но, скорее всего, это будет прямоугольное двустороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Барнаула, выполненное голубым, зеленым, красным и белым цветом. Флаг города должен быть составлен на основе герба и повторять его символику. Ширина зеленой полосы должна составить 1/6 ширины полотнища.

Депутаты БГД могут утвердить переходный период, который позволит использовать новый герб наравне с уже имеющимся.

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