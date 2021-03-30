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Общество

Горняк22: В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Весна в Алтайском крае плотно вступила в свои права. Лед стал непрочным, и вырос риск происшествий на всех водных объектах. В регионе 30 марта закрыли последнюю ледовую переправу через реку Обь в Каменском районе.

«Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается», — подчеркнули в ГУ МЧС России по региону.

В этой связи специалисты призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Выезд техники на любой водоем представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.

Фото из архива

Каменский район 

Алтайская правда

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